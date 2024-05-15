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Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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