Kemerburgaz son hali nasıl, Galatasaray antrenman tesisi bitti mi 2024?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu, kulübün eski başkanları, Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk ve üyelerimizin yüksek katılım gösterdiği etkinlikte camia bir araya geldi. Kemerburgaz son hali nasıl, Galatasaray antrenman tesisi bitti mi merak edildi?

KEMERBURGAZ SON HALİ NASIL?

Türk futbol tarihinin kulüp bazındaki en büyük başarısı olan 17 Mayıs 2000 tarihli UEFA Kupası zaferimizin 24. yıl dönümü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen piknik organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu, kulübümüzün eski başkanları, Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk ve üyelerimizin yüksek katılım gösterdiği etkinlikte camiamız bir araya geldi.

İşte Kemerburgaz'ın son hali: