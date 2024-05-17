Üye Girişi
Haberler

Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda yenerek seride durumu 1-1 yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 90-87 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 5, Dee Bost 14, Yeboah 10, McCormack 14, Göksenin Köksal 13, Walden, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 2, Prepelic 14, Buğrahan Tuncer 15

Pınar Karşıyaka : Jaylon Brown 2, McCollum 20, Furkan Haltalı 12, Martin 31, Kenan Sipahi 12, Vitto Brown 9, Mert Celep 4, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Hakan Sayılı

1. Periyot: 22-25

Devre: 49-42

3. Periyot: 64-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 90-87 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Kaynak: AA / Spor

Pınar Karşıyaka Galatasaray Sigorta Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

 Pazarcılıktan su örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi

Pazarcılıktan su örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title