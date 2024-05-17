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Adana Demirspor UEFA'dan neden ceza aldı, Avrupa'dan men mi edildi?

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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), 2023-2024 sezonuna ilişkin vadesi geçmiş ödemeler takibini tamamladı. Adana Demirspor ve Galatasaray'ın da bulunduğu Avrupa'dan 13 kulübe; çalışanlarına, diğer futbol kulüplerine ve vergi dairelerine olan vadesi geçmiş ödemeler varlığı nedeniyle disiplin cezası uygulandı. Peki, Adana Demirspor UEFA'dan neden ceza aldı, Avrupa'dan men mi edildi?

UEFA, vadesi geçmiş ödemeleri nedeniyle Adana Demirspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi. Galatasaray da ödemeleriyle ilgili 30 bin euro para cezasına çarptırdı. 2 kulüp de cezalarla ilgili temyize başvurdu. Peki, Adana Demirspor UEFA'dan neden ceza aldı, Avrupa'dan men mi edildi?

ADANA DEMİRSPOR UEFA'DAN NEDEN CEZA ALDI?

Cezalar belirlenirken 2023-2024 sezonunda vadesi geçmiş ödemelerin yanı sıra ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörler de dikkate alındı. Söz konusu 13 kulüpten Galatasaray'ın da dahil olduğu 11 kulübe para cezası verilirken Adana Demirspor ise gelecek 3 sezon içinde UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması durumunda cezasını çekecek.

TEMYİZE BAŞVURULDU

Shakhtyor da Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası ile 1 milyon 10 bin avro para cezası aldı. Porto, CSKA Sofya ve Vitoria kulüplerine ise Avrupa kupalarından ertelemeli 1'er yıl men cezası verildi. Bu 3 kulüpten Porto, yaptığı ihlali 2, CSKA Sofya 3, Vitoria ise 1 sezon içinde ortadan kaldırdığı takdirde men cezası uygulanmayacak.

Öte yandan, Porto 1,5 milyon, CSKA Sofya'ya 450 bin, Vitoria'ya 200 bin, Dinamo Tiflis'e 80 bin, Braga ve Partizan'a 40 bin, Galatasaray ve Real Betis'e 30 bin, Ordabasy Shymkent'e 20 bin, Riga ve Auda'ya ise 10 bin avro para cezası verildi.

Kurul, Adana Demirspor ve Shakhtyor'un, verilen cezalara itiraz ederek temyize başvurduğunu da duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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