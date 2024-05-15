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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi RAMS Park'ta Oynanacak

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanacak olan derbi maçı öncesi, takımların geçmiş karşılaşmaları ve sonuçları incelendi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 14 derbide Galatasaray 5 kez, Fenerbahçe ise 4 kez galip geldi. Pazar günü oynanacak olan maç, sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan yeni stadyumu RAMS Park'taki 15. Fenerbahçe derbisi olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler de 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı pazar günü yaşanacak. Bu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan yeni evi RAMS Park'taki 15. Fenerbahçe derbisi olacak. Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Aslantepe'de oynanan 14 derbide sarı-kırmızılılar 5 kez galip ayrılan taraf oldu. 4 kez de Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Aslan'ın 16 golüne, Kanarya 12 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Süper Lig

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012 Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

2011-2012 Süper Lig Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2012-2013 Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2013-2014 Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2014-2015 Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2015-2016 Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2016-2017 Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018 Süper Lig

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2018-2019 Süper Lig

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2019-2020 Süper Lig

28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2020-2021 Süper Lig

27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2021-2022 Süper Lig

21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2022-2023 Süper Lig

04.06.2023 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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