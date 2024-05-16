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Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı geliyor? Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı transfer olacak?

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Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşırken Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği iddia edildi. Peki, Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı geliyor? Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı transfer olacak?

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı geliyor? Sorusu, bir süredir gündemdeki iddialar nedeniyle araştırılıyor ve merak ediliyordu. Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı geliyor? Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı transfer olacak?

KEREM AKTÜRKOĞLU BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, Beşiktaş, Galatasaray'da takım kaptanlarından olan ve takımda 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu ile ciddi anlamda ilgileniyor. İddiaya göre milli oyuncunun, yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

YURT DIŞINDA OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYOR

2020/21 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, oynadığı futbolla büyük tebrikler toplamıştı. 4 sezonda 200 bin Euro'dan 17 milyon Euro piyasa değerine ulaşan yetenekli ismin yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirdiği ve kariyerine yurt dışında devam etmek istediği iddia edilmişti.

Emir Ceran
Emir Ceran
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