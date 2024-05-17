Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? #9917

Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçının ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. 19 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan FB-GS derbisi hangi kanalda yayınlanacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray- Fenerbahçe maçı, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, Bein Sports beIN Connect kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Fenerbahçe maçı, saat 19:00 başlayacak.