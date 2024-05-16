Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Trendyol Süper Lig'de 37. haftada oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu.

FAVORİ GALATASARAY

Risk yönetimi tarafından belirlenen oranlarda derbinin favorisi Galatasaray olarak gösterilirken, sarı kırmızılılara 1.96 oran verildi. Konuk ekip Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.60 oran belirlenirken, maçın berabere bitmesi için belirlenen oran 3.37 oldu.

ORANLAR "GOL OLACAK" DİYOR

Derbide 2.5 gol alt için 2.17, 2.5 gol üst için 1.37 oran belirlendi. Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.