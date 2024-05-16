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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu

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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bahis oranları belli oldu. Risk yönetimi tarafından belirlenen oranlarda Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.96 olarak belirlenirken, Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.60 oldu. Beraberlik oranı ise 3.37 olarak belirlendi. Maçta 2.5 gol altı için 2.17, 2.5 gol üstü için 1.37 oran verildi. Derbi, 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak.

Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Trendyol Süper Lig'de 37. haftada oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu.

FAVORİ GALATASARAY

Risk yönetimi tarafından belirlenen oranlarda derbinin favorisi Galatasaray olarak gösterilirken, sarı kırmızılılara 1.96 oran verildi. Konuk ekip Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.60 oran belirlenirken, maçın berabere bitmesi için belirlenen oran 3.37 oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu

ORANLAR "GOL OLACAK" DİYOR

Derbide 2.5 gol alt için 2.17, 2.5 gol üst için 1.37 oran belirlendi. Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

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