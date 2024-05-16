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Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı gidecek?

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Peki, Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı gidecek?

Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşırken Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği iddia edildi. Aktürkoğlu'nun, yurt dışından bir takımla anlaşamaması durumunda Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a mı gidecek?

KEREM AKTÜRKOĞLU BEŞİKTAŞ'A MI GİDECEK?

Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, Beşiktaş, Galatasaray'da takım kaptanlarından olan ve takımda 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu ile ciddi anlamda ilgileniyor. İddiaya göre milli oyuncunun, yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

2020/21 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, oynadığı futbolla büyük tebrikler toplamıştı. 4 sezonda 200 bin Euro'dan 17 milyon Euro piyasa değerine ulaşan yetenekli ismin yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirdiği ve kariyerine yurt dışında devam etmek istediği iddia edilmişti.

Osman Demir
Osman Demir
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