Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki grup halinde pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL