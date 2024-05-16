Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki grup halinde pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL