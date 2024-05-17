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Taraftar havalara uçacak! Galatasaray İlkay Gündoğan'ı da bitiriyor

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Süper Lig lideri Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen Türk kökenli Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İlkay Gündoğan'ın transferi, Galatasaray için özel bir fırsat olarak görülürken, oyuncu ile ilk temas kurulduğu belirtildi.

Son 2 haftasına girdiğimiz Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider konumda bulunan ve şampiyonluğa ulaşmasına ramak kalan Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İspanyol devi Barcelona'ya yakın kaynaklardan Mas Que Pelotas'ın haberine göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı bile. Sarı kırmızılılar, oyuncu ile ilk teması kurdu.

18 GOLE KATKI VERDİ

İngiliz devi Manchester City'den ayrılarak Barcelona'ya imza atan Gündoğan bu sezon Katalan devi ile 49 maçta forma giydi ve 5 gol, 13 asistlik performans gösterdi.

Yeni sezon hazırlıkları başladı bile! Galatasaray İlkay Gündoğan'ı da bitiriyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

İlkay Gündoğan Galatasaray Barcelona Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Ferhat Tikici:

2kinci mesut özel vakası olmasın

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Thranduil:

Mesut Özil'i alan takım Fenerbahçe. Nasıl 2. Mesut Özil vakası olabiliyor? İyi klavye tuşlarınıza basabiliyorsunuz en azından aklınız ona yetiyor.

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MASUMANE3438:

İlkay mükemmel bir transfer olur ikinci Hagi olur orta sahanın beyni olur ama gelmez devler peşinde bu yaşta bile o kadar iyi bir futbolcu

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Abdullah KARAMAN:

bence çok iyi olur. takıma iyi bir beyin lazım.

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