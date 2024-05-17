Taraftar havalara uçacak! Galatasaray İlkay Gündoğan'ı da bitiriyor
Süper Lig lideri Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen Türk kökenli Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İlkay Gündoğan'ın transferi, Galatasaray için özel bir fırsat olarak görülürken, oyuncu ile ilk temas kurulduğu belirtildi.
Son 2 haftasına girdiğimiz Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider konumda bulunan ve şampiyonluğa ulaşmasına ramak kalan Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanıyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İspanyol devi Barcelona'ya yakın kaynaklardan Mas Que Pelotas'ın haberine göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı bile. Sarı kırmızılılar, oyuncu ile ilk teması kurdu.
18 GOLE KATKI VERDİ
İngiliz devi Manchester City'den ayrılarak Barcelona'ya imza atan Gündoğan bu sezon Katalan devi ile 49 maçta forma giydi ve 5 gol, 13 asistlik performans gösterdi.