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Gözler tek bir futbolcunun üzerinde olacak! Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için planını hazırladı

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Süper Lig'de son 2 haftaya büyük bir avantajla giren Galatasaray, gözünü sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maçın planını ve çözüm ismini belirledi. Son haftaların yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ın fizik gücünden faydalanmayı planlayan Buruk, ayrıca Fenerbahçe'nin kanatlarını çökertmeyi hedefliyor. Derbi hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig'de şampiyonluk adına son 2 haftaya büyük bir avantajla giren Galatasaray, gözünü sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine çevirmiş durumda.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk da derbi planını ve zorlu maçı çözecek ismi belirledi. Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray, bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak derbi hazırlıklarına başlayacak. Bugünkü antrenmanın hafif tempoda geçeceği, yarından itibaren temponun yükseleceği ve Fenerbahçe maçının taktik provalarına geçileceği öğrenildi. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gözler tek bir futbolcunun üzerinde olacak! Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için planını hazırladı

BARIŞ ALPER YILMAZ'A BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Aslan'da derbiye yönelik zafer planları, son haftaların yıldız ismi Barış Alper Yılmaz üzerine kuruluyor. Okan Buruk, genç oyuncusunun fizik gücünden faydalanıp, Fenerbahçe'nin kanatlarını çökertmek istiyor. Barış'ın sol öndeki etkisiyle hem skor üretmeyi hem de Fenerbahçe beklerinin ileri çıkmasını engellemeyi düşünen Buruk, öğrencisini Icardi'ye yakın olarak kullanacak. Hatta Icardi'nin orta sahaya yaklaşıp top aldığı anlarda Barış içeriye girerek bir santrfor gibi gol yollarında etkili olmaya çalışacak.

Gözler tek bir futbolcunun üzerinde olacak! Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için planını hazırladı

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Soykut Bayramoğlu:

pıııııırrrrrrrttttttttt

0
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