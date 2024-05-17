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Galatasaray Pınar Karşıyaka Play Off Serisi kaç kaç, kim önde?

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisinde Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas arasındaki mücadele 15 Mayıs'ta başladı. Peki, Galatasaray Pınar Karşıyaka Play Off Serisi kaç kaç, kim önde?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas arasında oynanacak seride 2. maça geçildi. Galatasaray Pınar Karşıyaka Play Off Serisi kaç kaç, kim önde?

GALATASARAY PINAR KARŞIYAKA PLAY OFF SERİSİ KAÇ KAÇ?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas arasında oynanacak serinin takvimi belirlendi.

Pınar Karşıyaka'nın yaptığı açıklamaya göre, iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk maçı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. İkinci maç ise 17 Mayıs Cuma günü aynı saatte Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Play Off serisi maçları:

1. maç:

Galatasaray Pınar Karşıyaka Play Off Serisi kaç kaç, kim önde?

2. maç:

İlk yarı sonucu: Galatasaray 49-42 Pınar Karşıyaka

Maç devam ediyor...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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