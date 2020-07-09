Fetullah Gülen'in yeğenine örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası
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Fetullah Gülen'in yeğenine örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası

BEYKOZ'da sahte kimlikle yakalanan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in "örgüte üye olmak" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Fetullah Gülen'in yeğenine örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası
09.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:47

BEYKOZ'da sahte kimlikle yakalanan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in "örgüte üye olmak" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Zeynep Gülen'e "örgüte yardım" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Zeynep Gülen avukatıyla katıldı. Duruşma savcısı daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti. Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Zeynep Gülen, suçlamaları kabul etmedi.  

"SOYADIMDAN KORKTUĞUM İÇİN BAŞKA KİMLİK KULLANDIM"

Gülen, "Böyle bir suç örgütünün varlığını kabul ediyorum. Ancak ben bu örgütün içinde veya dışında yer almadım. Benim bunlarla bağım sadece soyadımdan kaynaklanmaktadır. Talimatla bu bankaya para yatırmadım.  Ben bunların üniversite ve derneklerine gitmedim. Aykırı bir tip olduğum için teklif dahi etmediler. Soyadımdan korktuğum için başka bir kimlik kullandım" dedi.  Mahkeme kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Zeynep Gülen hakkında örgüte yardım" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanık Zeynep Gülen'in Beykoz'da 24 Ekim 2019 günü polisin yaptığı rutin kontrolde "Zeynep Setenay Özcan" adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte nüfus cüzdanıyla yakalandığı belirtiliyordu. Şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kendisini "Neşe Ateş" olarak beyan ettiği belirtilen Gülen'in daha sonra Zeynep Gülen olduğunu itiraf ettiği kaydediliyordu. Sanık Zeynep Gülen'in Bank Asya hesap hareketlerinin incelemesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Bank Asya'ya para yatırın" talimatının ardından 19 Ağustos 2014 tarihinde Bank Asya'da ilk defa hesap açtırarak 75 bin TL yatırdığı vurgulanmıştı. Sanık Gülen'in ifadesinde atılı iddiaları kabul etmediği, "Bu kişilerin soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısı olmadığını, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığını, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika'ya giderek Fetullah Gülen ile ailecek görüştüklerini, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya'ya hesap açtırarak para yatırdığını, ailesiyle görüşmediğini" söylediğine yer veriliyordu. İddianamede, sanık Zeynep Gülen hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. SAVCI MÜTALAASINDA ÖRGÜTE YARDIM SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEMİŞTİ31 Mart'ta görülen duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıklamıştı. Duruşma savcısı, sanığın örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya'ya 75 bin TL para yatırması nedeniyle "Örgüte yardım" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti. Ancak mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar vermisti. 

 


Kaynak: DHA

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