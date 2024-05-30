Elon Musk ve Donald Trump'tan beklenmedik kripto hamlesi

Elon Musk ve Donald Trump arasındaki son görüşmeler, kripto para birimlerinin kampanya stratejilerinde nasıl bir rol oynayacağını şekillendiriyor. Bu iş birliği, Trump'ın seçim yolculuğunda yeni seçmen kitlesine ulaşma amacını güçlendiriyor ve Musk'ın siyasi etkisinin artmasına zemin hazırlıyor.

Kripto Paralarda Musk ve Trump İttifakı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyada, kripto para birimleri üzerinden yeni seçmen kitlelerine ulaşmayı amaçladığı ve bu konuda Tesla CEO'su Elon Musk ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi olan ancak ismini vermek istemeyen bir kaynak, iki isim arasında kripto para politikaları üzerine müzakerelerin yapıldığını belirtti.

Söz konusu iddialara göre, Trump'ın kampanya danışmanları, Elon Musk'ı Cumhuriyetçi Parti kongresinde konuşmacı olarak ağırlamayı planlıyor. Ancak henüz bu konuda net bir karar alınmadığı ifade ediliyor. Öte yandan kaynaklara göre görüşmelerde Trump'ın olası ikinci başkanlık döneminde Musk'a geniş çaplı bir teknoloji danışmanlığı rolü verilmesi de gündemde. Ayrıca Musk'ın, Trump'ın yakın çevresindeki isimlerle elektrikli araçlar ve uzay programları hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor.

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve medyadaki görünürlüğüyle kripto para piyasalarında dalgalanmalara yol açan Elon Musk, özellikle Dogecoin ile ilgili paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mart ayında bir Trump bağış organizasyonuna katılan ancak etkinlik sonrasında bağış yapmayacağını açıklayan Musk, siyasi arenadaki etkinliğini artırırken, hükümet düzenlemelerine karşı duruşu ve federal sözleşmelerle ilişkileriyle de öne çıkıyor.

Trump ve Musk arasındaki ilişki, geçmişte bazı gerginliklere sahne olmuştu. Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı sonrası Musk, Beyaz Saray danışma kurullarından istifa etmişti. Fakat son zamanlarda Musk, Demokratlara yönelik eleştirileriyle Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlaştığının sinyallerini veriyor.

Öte yandan, Joe Biden'ın kampanya ekibi, Trump ve Musk arasındaki temasları sert bir dille eleştirdi. Kampanya sözcüsü James Singer yaptığı açıklamada, Trump'ın milyarder destekçilerini hedef alarak, bu yakınlaşmanın orta sınıfın çıkarlarına aykırı olduğunu savundu.