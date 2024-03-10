Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, akıllı TV'lere özel uygulama çıkarıyor

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, video hedeflerini mobil cihazların ötesine taşıyor. Bu kapsamda şirketin akıllı TV'lere özel uygulamasını piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirildi. Uygulamanın temel amacı X'teki videoları televizyonda izlemek olacak.

X uygulaması akıllı TV'lere geliyor

X CEO'su Elon Musk, bir kullanıcıya verdiği yanıtta yeni akıllı TV uygulamasını gözler önüne serdi. Uygulamanın yakında Samsung ve Amazon Fire TV'ler için kullanıma sunulacağını doğruladı. Raporlar, X'in YouTube'a benzer bir arayüzle bu uygulamayı sunacağını ortaya koydu.

Coming soon https://t.co/JlnlSL7eS9 — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2024

Bu hamle, platformun akıllı TV versiyonu üzerinde bir yılı aşkın süredir devam eden çalışmalarını yansıtıyor. Geçtiğimiz yıllarda böyle bir uygulama geliştirmek istediklerini söyleyen Musk, platformdaki videoların televizyonlara geleceğinin sinyalini vermişti.

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X, Facebook ve YouTube tarafından uygulanan stratejilere benzer şekilde, son birkaç yıldır uzun ve canlı videolara daha fazla öncelik veriyor. Videolar şu anda mobil uygulamanın Keşfet ve ana sayfasında otomatik oynatılıyor.

Öte yandan platformun bir süredir Premium abonelere özel olarak uzun video yükleme izni verdiğini de biliyoruz. 2 saate varan videolar ile Twitter'da yeni bir dönem açıldığını söylemek mümkün.

Akıllı TV uygulaması, kullanıcıların yüzlerce içeriği büyük ekranda izlemelerini daha da kolaylaştıracak. Ancak Musk, videoların AirPlay aracılığıyla veya Xbox/Android TV gibi cihazlardan televizyona aktarılabildiğini de hatırlattı.

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