Üye Girişi
Haberler

Felçli bir kişi düşünceleriyle Mario Kart oynadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyin-bilgisayar arayüzleri son zamanlarda büyük ses getirmeyi başardı. Elon Musk'ın şirketi Neuralink, boynundan aşağısı felçli bir kişiye taktığı çiple yeniden gündemde. Felçli adam, sadece düşüncelerini kullanarak Mario Kart oynamayı başardı.

Neuralink çipi sayesinde Mario Kart oynadı

Bir yüzme kazasının ardından boynundan aşağısı felçli kalan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, Neuralink'in deneysel implantını kullanmaya başladı. Şirket daha önce düşünce gücüyle bilgisayar kullandığı anları gösterdi. Şimdi de Arbaugh'un Nintendo Switch'te Mario Kart oynadığı videoyu paylaştı.

Paralyzed from the neck down, this guy plays Mario Kart using a Neuralink brain implant pic.twitter.com/WTwri2DMMS

— Insane Reality Leaks (@InsaneRealitys) March 24, 2024

Videoya göre Arbaugh, Neuralink implantını kullanarak karakterini kontrol edebildi. Ayrıca sağa sola yönlendirebildi, hızlanabildi ve hatta diğer yarışçılara silahla ateş edebildi. Üstelik bunların hepsini tek bir kasını bile oynatmadan yaptı.

13212312

Konuyla ilgili düşüncelerini Neuralink ekibine aktaran felçli kişi, bu deneyimin hayat değiştirici olacağını söyledi. Artık oyun oynamak ve bilgisayar kullanmak gibi daha önce imkansız olan şeyleri yapabildiğini ifade etti.

Bu, beyin-bilgisayar arayüzlerin felçli veya ampute insanlara hareket kabiliyetini geri kazandırabileceğine gösteriyor. Neuralink'in ilk insanlı testlere başlamasından bu yana sadece bir yıl geçtiğini de hatırlatmak gerekiyor.

Her ne kadar büyük bir adım olarak görülse de proje, tartışmaların odağında. Neuralink'in bazı yasal izinleri almakta zorluk yaşadığı daha önceden biliniyor. Özellikle insanlar üzerinde yapılan bilimsel deney, birçok kez reddedilmişti. Hatta bazı deneyleri yasal izni olmadan yaptığı iddia edilen şirket, ilk kez 2023'ün mayıs ayında insanlar üzerinde çalışma izni alabildi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Elon Musk Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kilis Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Merkez adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Hamit Polat kimdir? DEM Parti Kırıkkale Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Merkez adayı Cahide Dorak kimdir? DEM Parti Karaman Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karaman Merkez adayı Zozan Efetürk kimdir? DEM Parti Bayburt Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bayburt Merkez adayı Tülay Kılınç kimdir? DEM Parti Bilecik Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik Merkez adayı Ömer Ege kimdir? DEM Parti Çankırı Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çankırı Merkez adayı Sadiye Akoğlu kimdir? DEM Parti Çorum Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çorum Merkez adayı Ümit Küçükbayatlılı kimdir? DEM Parti Düzce Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Düzce Merkez adayı Ayfer Fatma Çelik kimdir? DEM Parti Isparta Eğirdir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Isparta Eğirdir adayı Hatice Uçar kimdir? DEM Parti Edirne Keşan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne Keşan adayı Abdullah Kaya kimdir? DEM Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gökçeada adayı Evren Kanşıray kimdir? DEM Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gelibolu adayı Dilara Ebik kimdir? DEM Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Biga adayı Nevzat Kutluay kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title