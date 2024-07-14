Üye Girişi
Haberler

ABD eski başkanı Trump'a mitingde suikast girişimi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde konuşma yaparken suikast girişimine maruz kaldı. Trump'ın yüzünde ve kulağında kanama olduğu görüldü. Olayla ilgili Elon Musk da destek mesajı paylaştı.

- ABD eski başkanı Trump'a mitingde konuşma yaptığı sırada suikast girişimi

PENNSYLVANIA - ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a, düzenlediği mitingde konuşma yaptığı sırada suikast girişiminde bulunuldu.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingde konuşma yaptığı esnada patlama sesleri duyuldu. Trump'ın yüzünün ve kulağının kanlı olduğu görüldü. Olay yerinden ayrılan ve müdahale altına alınan Trump, destekçilerine "iyiyim" mesajı verdi.

Olayla ilgili X hesabından açıklama yapan Musk, Trump'ın suikast girişiminin olduğu videoyu paylaşarak "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Donald Trump Elon Musk Politika Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title