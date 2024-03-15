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SpaceX'in dev roketi Starship, test uçuşu sonrası kayboldu

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SpaceX'in devasa roketi Starship, başarılı bir test uçuşunun ardından Dünya'ya geri dönüşünde kayboldu. Tarih boyunca yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship, Teksas'ın güney ucundan Meksika sınırı yakınlarına kadar yükseldi. SpaceX'in CEO'su Elon Musk'a ait olan Starship, Ay'a ve ötesine astronot göndermek amacıyla tasarlanmıştı. Ancak, başarılı test uçuşunun ardından roketle iletişim kesildiği açıklandı.

SpaceX'in devasa roketi Starship, başarılı bir test uçuşundan sonra Dünya'ya geri dönüşünde kayboldu. Tarih boyunca yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship, Teksas'ın güney ucundan Meksika sınırı yakınlarına kadar yükseldi.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk'a ait olan Starship, Ay'a ve ötesine astronot göndermek amacıyla tasarlanmıştı. Uzay aracı, insan veya uydu taşımasa da, dünyanın yarısına kadar olan mesafeyi hedefleyen bir hıza ulaşmayı başardı. Ancak, başarılı test uçuşunun ardından roketle iletişim kesildiği açıklandı.

Mega roket, üçüncü denemesinde neredeyse tüm test uçuşunu başarıyla tamamlayarak, alçak yörünge seyrinde öncekilerden daha uzağa gitti. Ancak, Dünya'ya dönüşünde kayboldu. Önceki iki test uçuşundan daha iyi bir performans sergileyen roket, hedefine daha da yaklaşmıştı.

Musk, ekibini tebrik ederek, "SpaceX uzun bir yol kat etti" dedi. Starship, Teksas'ın güney ucundan Meksika sınırına kadar olan mesafeyi başarıyla kat etti. Güçlendirici dakikalar sonra uzay gemisi sorunsuz bir şekilde ayrıldı ve Meksika Körfezi'ne iniş yaptı.

Uzay aracı, planlanan bir saatlik uçuşun ardından Hint Okyanusu'na inmek üzere doğuya doğru yoluna devam etti. NASA'nın önümüzdeki iki yıl içinde Ay'a astronot indirebilmesi için Starship'in başarılı olması gerekiyor. Bu yeni ekip, Apollo programından bu yana ilk kez Ay'da yürüyecek ve ilk birkaç seferde bir Starship ile Ay yüzeyine inmesi planlanıyor.

Geçen yılın nisan ayında SpaceX'in ilk fırlatma denemesi patlamayla sonuçlanmıştı. Patlama, fırlatmadan sadece 4 dakika sonra gerçekleşmişti.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

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