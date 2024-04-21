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Elon Musk: TikTok ABD'de yasaklanmamalı

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Elon Musk, TikTok'un ABD'de yasaklanmasının yanlış olacağını belirtti. Musk, yasaklamanın ifade ve ifade özgürlüğüne aykırı olacağını söyledi.

Elon Musk, son zamanlarda yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan TikTok hakkında açıklamalarda bulundu. Yasaklanmasının X (veya Twitter) için iyi olacağını ifade eden Musk, bu konuyla ilgili net düşüncelere sahip olduğunu belirtti. Peki Musk'a göre TikTok yasaklanmalı mı?

Elon Musk : TikTok ABD'de yasaklanmamalı

Elon Musk geçtiğimiz gün Twitter'da yaptığı paylaşımda TikTok'un yasaklanmasının yanlış olacağını söyledi. Paylaşımında, "Böyle bir yasak X platformunun yararına olsa da, ABD'de TikTok'un yasaklanmaması gerekir. Bunu yapmak ifade ve ifade özgürlüğüne aykırı olacaktır" şeklinde konuştu.

Musk'ın yorumları aslında bir süredir ABD siyasetini meşgul eden TikTok yasaklamalarıyla ters düşüyor. ABD Meclisi tarafından alınan karara göre TikTok'un ana şirketi ByteDance, platformun haklarını Amerikan bir şirkete satmak zorunda. Aksi takdirde ülke çapında bir yasakla karşı karşıya kalabilir.

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ABD Meclisinde görüşülen tasarı, onaylandığı takdirde ByteDance'e büyük bir sorumluluk yükleyecek. Uygulamayı ABD'de tutmak için bu bölgedeki haklarını farklı bir şirkete devretmek zorunda kalacak.

ByteDance bu karara uymazsa ABD için ulusal güvenlik tehdidi olarak da tanımlanacak. Bu da şirkete daha fazla yaptırımın yolda olabileceğini gösteriyor.

Ancak Çinli şirket, yasağın ABD ekonomisine zarar vereceğini ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacağını dile getirdi. ABD'li yetkililer ise uygulamanın kullanıcı verilerini işlemesi hakkında endişelere sahip olduğunu ifade etti.

Musk'ın paylaşımları, ABD yönetiminin düşüncesiyle ters düşüyor. X'in yararına olmasına rağmen, TikTok'un yasaklanmasını önermiyor.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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