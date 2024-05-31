Elon Musk, Trump ile kripto iddiaları üzerine açıklama yaptı

Elon Musk, Donald Trump ile kripto para konularında bir görüşme gerçekleştirdiği iddialarını kendi sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden kesin bir dille yalanladı. Musk'ın açıklamaları, yaklaşan seçimler öncesi politik ve ekonomik konularda spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Musk, Trump İle Arasındaki Kripto Görüşme İddialarını Yalanladı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ABD'nin eski başkanı ve 2024 Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ile kripto para birimleri hakkında herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini açıkladı. Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Musk, "Hükümetten halka güç transferini sağlayan her türlü gelişmeyi desteklememe rağmen, Trump ile kripto paralar üzerine bir sohbet gerçekleştirmediğimizi belirtmek isterim. Zira kripto paralar, bu hedefi gerçekleştirme potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Musk'ın Trump'a kripto para konularında danışmanlık yaptığını öne süren iddialara yanıt niteliğinde geldi. Musk'ın yaklaşan Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de bir konuşma yapmayı planladığı iddia edilmişti. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler geçtiğimiz günlerde Trump'ın seçimleri kazanması durumunda Musk'a danışmanlık rolü verebileceğini öne sürmüştü.

Ancak Musk, tüm bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve Trump ile ekonomi ya da sınır güvenliği politikaları üzerine herhangi bir strateji görüşmesi yapmadığını belirtti. Öte yandan, Mart ayında Florida'da Trump ile bir araya geldiği doğrulanan Musk'ın, Biden yönetimine karşı etkili bir muhalefet oluşturmayı hedeflediği biliniyor.

Trump'ın kripto paralara yaklaşımında son dönemde bir yumuşama gözlemleniyor. Daha önce şüpheci bir tutum sergileyen eski başkan Donald Trump, Liberteryen Ulusal Kongresi'nde yapacağı konuşma öncesinde kripto endüstrisine karşı "olumlu ve açık fikirli" olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'in affedilmesini desteklediğini açıkladı.

Diğer yandan, mevcut Başkan Joe Biden'ın kampanya ekibinin son haftalarda kripto topluluğundan ve politika uzmanlarından rehberlik aramaya başladığı belirtiliyor. Kaynaklar, Biden yönetiminin kripto para birimlerine yaklaşımında önemli bir değişim yaşandığına dikkat çekiyor.