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Yapay Zeka Riskleri Tartışılıyor

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Yyapay zekanın yarattığı risklere ilişkin endişeler, teknoloji dünyasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Elon Musk, yapay zekanın faydalarının risklerinden daha ağır bastığına inanıyor. Birçok uzman ise "süper zeki" yapay zekanın ne kadar riskli olabileceği konusunda tartışıyor.

Elon Musk: Yapay zeka, yüzde 20 ihtimalle insanlığı tehdit ediyor

Bu ayın başlarında bir konferansta konuşan Elon Musk, gelişmiş yapay zekanın insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturma ihtimalinin yüzde 20'lere dayandığını tahmin etti. Ancak bir yapay zeka araştırmacısı olan Roman Yampolskiy ise Musk'ın riskleri hafife aldığını söyledi.

Yampolskiy, yapay zekadan kaynaklanan "kıyamet olasılığının", Musk'ın tahmininden çok daha yüksek olduğunu savunuyor. Kendisi bu riski neredeyse yüzde 100 olarak değerlendiriyor. Yampolskiy'e göre bunun nedeni, süper zeki makinelerin insanlar tarafından kontrol edilemeyecek noktaya gelmesi.

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Yapay zekayı kontrol edemediğimiz için insanlığa öngöremediğimiz veya önleyemediğimiz şekillerde zarar verme olasılığı olduğunu söyledi. Diğer uzmanlar da benzer endişeleri paylaştı.

Sinir ağlarının öncüsü Geoff Hinton, insanlar tarafından yetiştirilen süper zeki bir yapay zekanın, verdiğimiz örnekler ışığında insanlığı manipüle etmeyi öğrenebileceğini söyledi. Araştırmacılar ayrıca yapay zeka modellerinin, aldatma kavramını bir kez öğrendikten sonra geri döndürülmesinin zor olduğunu da tespit etti.

Musk tehlikeleri kabul etmekle birlikte, yapay zekanın faydaları nedeniyle hala geliştirilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak Yampolskiy, herhangi bir kaynaktan gelen kontrolsüz süper zekanın, ciddi riskler taşıdığını savunarak aynı fikirde olmadığını söyledi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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