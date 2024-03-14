Elon Musk, Tesla'ya Dogecoin ödeme seçeneğini getiriyor

Elon Musk, Tesla'nın elektrikli araçları için ödeme seçeneği olarak popüler kripto para birimi Dogecoin'i kabul etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Tesla'dan Dogecoin Hamlesi

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO'su Elon Musk, elektrikli araç devi Tesla'nın, popüler kripto para birimi Dogecoin'i ödeme seçeneği olarak kabul etmeyi düşündüğünü açıkladı. Bu açıklama, Berlin'deki Tesla Gigafactory'yi ziyaret eden Musk'ın, bir seyircinin Dogecoin ile Tesla satın alma imkânı olup olmadığı sorusuna verdiği olumlu yanıtla geldi.

Musk, "Bence bu imkânı bir şekilde sunmamız gerekiyor." diyerek Dogecoin kullanımının Tesla satın alımları için resmi bir ödeme yöntemi olabileceğini ima etti. Bu sözler, Dogecoin'in piyasa değerinde ani bir artışa yol açtı ve kripto para biriminin fiyatı yüzde 9,3'lük bir artışla 0,188 dolara yükseldi. Musk'ın açıklamaları ve Dogecoin'e desteği, X platformunda (eskiden Twitter) büyük ilgi gördü.

Başlangıçta bir şaka olarak ortaya çıkan Dogecoin, Musk'ın desteğiyle kripto para piyasasında önemli bir yere sahip oldu. Musk, özellikle Tesla ve SpaceX çalışanları ve ziyaretçilerinden gelen Dogecoin'i ödeme seçeneği olarak kabul etme talepleri üzerine bu kripto parayı desteklemeye başladı.

Musk, Dogecoin'in "insanların kriptosu" olduğunu ve bu nedenle onu destekleyeceğini vurgulayarak, daha geniş kitleler tarafından benimsenen bir kripto para birimini destekleme arzusunu dile getirdi. Tesla, 14 Ocak 2022'den bu yana bazı ürünler için Dogecoin ile ödeme kabul ediyor. Şirket, sadece Dogecoin ödemelerine izin verildiğini ve Tesla'ya gönderilen diğer dijital varlıkların iade edilmeyeceğini açıklamıştı.

Ayrıca, Musk'ın sahibi olduğu "her şeyin uygulaması" olarak adlandırılan X platformu, yakın zamanda bir ödeme özelliği için "XPayments" hesabı oluşturdu. Bu durum, platformda kripto para birimlerinin kabul edilip edilmeyeceğine dair spekülasyonlara yol açtı. X uygulamasının 2024 ortasına kadar ödeme hizmetlerini sunması bekleniyor ancak bu özelliğin sadece geleneksel para birimlerini mi yoksa Musk'ın Dogecoin vizyonunu mu takip edeceği henüz netlik kazanmadı.