Elon Musk'ın X (eski adıyla Twitter) platformu, büyük bir sürpriz yaparak uzun zamandır kullanılan kripto para emojilerini kaldırdı. Bu ani karar, kripto para dünyasında geniş çapta tartışmalara ve endişelere yol açtı. Kaldırmanın zamanlaması, Bitcoin 2024 konferansı ile çakışınca, topluluk bu duruma daha çok tepki gösterdi. Peki, Kripto emojileri X platformundan kaldırıldı mı? Kripto emojileri neden kaldırıldı? Detaylar haberimizde...

KRİPTO EMOJİLERİ X PLATFORMUNDAN KALDIRILDI MI?

Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformu, ani bir kararla kripto para birimlerinin emojilerini kaldırdı. Bu beklenmedik hamle, kripto para dünyasında şok etkisi yarattı.

X platformunda yapılan değişiklikle birlikte başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto para biriminin simgesi kaldırıldı. Kripto para topluluğu, bu gelişmeyi endişeyle karşıladı.

Değişikliğin zamanlaması da oldukça dikkat çekiciydi. Bu hamle, Bitcoin 2024 konferansının başladığı günlere denk geldi ve sektörde geniş yankı uyandırdı. Nashville'de düzenlenen konferansta, 27 Temmuz'da kripto para destekçisi olarak bilinen Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın konuşma yapacak olması konuya olan ilgiyi daha da artırdı.

KRİPTO EMOJİLERİ NEDEN KALDIRILDI?

2020 yılında X'in kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey tarafından eklenen Bitcoin emojisinin kaldırılması, sektörde büyük ses getirdi. Bu durumun Bitcoin'in değerini olumsuz etkileyebileceği endişesi de gündeme geldi. X platformundan sadece Bitcoin değil, Crypto.com Coin ve BNB gibi diğer popüler kripto para birimlerinin hashtag sembolleri de silindi.

Bu gelişmelerden önce 18 Temmuz'da Elon Musk, Donald Trump'ın bir suikast girişiminden kurtulmasının ardından, onun başkan adaylığını desteklediğini açıklamıştı. Hatta Elon Musk, X platformuna Trump temalı meme kripto para birimi olan MAGA için özel bir emoji bile eklemişti. Ancak bu emoji de platformdan kaldırıldı.