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Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok'u açık kaynak olarak sunacak

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Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka modeli Grok'u açık kaynak olarak sunacağını duyurdu. Grok'un kaynak kodu ve eğitim metodolojisi herkesle paylaşılacak. Kullanıcılardan alınacak geri bildirimlerle Grok'un eğitiminde iyileştirmeler yapılacak. Bu adım, rakipleri için önemli bir adımı temsil ediyor ve rekabeti artırabilir.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka modeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sohbet botu Grok'u bu hafta açık kaynaklı olarak sunmayı planladıklarını duyurdu. Açıklamaya göre, Grok'un kaynak kodu ve eğitim metodolojisi herkesle paylaşılacak.

Grok açık kaynaklı olarak sunulacak

Grok şu anda yalnızca Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'te Premium abonelik yoluyla test edilebiliyor. Ancak xAI, sohbet botunu açık kaynak hale getirerek daha fazla geliştirici ve araştırmacının modele destek vereceğini düşünüyor.

Kullanıcılardan alınacak geri bildirimler sayesinde Grok'un eğitiminde iyileştirmeler yapılacağı belirtildi. Aslında bu karar, Musk'ın diğer şirketlerinde izlediği stratejiyi benimsiyor. Örneğin Tesla, 2008 yılında elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmak amacıyla tüm patentlerini yayınlamıştı.

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Grok'un açık kaynaklı şekilde yayınlanması, ChatGPT ve Google Gemini gibi rakipler için oldukça önemli bir adımı temsil ediyor. Daha önce OpenAI'ı para kazanma hırsıyla suçlayan Musk, bu kapsamda şirkete dava açtı.

Elon Musk, OpenAI'ın şeffaflık yerine kara öncelik vererek misyonundan saptığını iddia ediyor. Grok'un kodunun yayınlanması ise iki kuruluş arasındaki rekabeti artıracak gibi görünüyor.

This week, @xAI will open source Grok

— Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2024

Açık kaynak topluluğunun Grok'a ne gibi katkılar sağlayacağını göreceğiz. Ancak xAI, yapay zekaya yeni yetenek ve güvenlik seviyeleri sağlayacağını umuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce xAI'ın uygulamakta olduğu strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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