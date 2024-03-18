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Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok modelini açık kaynaklı hale getirdi

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Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok modelini açık kaynaklı hale getirerek diğer araştırmacıların ve geliştiricilerin modele erişmesine izin veriyor. Bu hamle, Musk'ın açık kaynaklı yapay zeka modellerini savunduğu bir dönemde geldi.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, bir süredir yeni bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. İlk aşamada çeşitli X Premium kullanıcılarına sunulan Grok, artık ücretsiz şekilde erişilebilir hale geldi. xAI, yapay zeka modelini açık kaynaklı hale getirdi.

Grok 1.0 açık kaynaklı hale geldi

Yeni bir blog yazısında xAI, 314 milyar parametreli Mixture-of-Experts dil modeli Grok-1'in temel mimarisini yayınladığını paylaştı. Yayınlanan model, geçtiğimiz Ekim ayındaki bir sürümü temsil ediyor ve herhangi bir özel komut için ayarlanmadı.

Bu hamle, Elon Musk'ın açık kaynaklı yapay zeka modellerini savunduğu bir dönemde geldi. OpenAI gibi şirketleri kamuya açık olmadıkları için eleştiren Musk, şirkete dava açmıştı. OpenAI'ın kurulmasında yer alan ünlü milyarder, şirketin açık kaynaklı olma sözünü ihlal ettiğini söylüyor.

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Grok modelini Apache 2.0 lisansı altında açık kaynaklı hale getiren xAI, diğer araştırmacıların ve geliştiricilerin modele erişmesini izin veriyor. Bu kapsamda 1.0 modelini analiz edebilir, üzerine yeni bir yapay zeka inşa edebilir ve modele katkıda bulunabilirsiniz.

Bu aynı zamanda xAI ile diğer şirketler arasındaki rekabeti de kızıştıracak. Sektörün önde gelen firmalarından OpenAI, Meta ve Google Grok için sessizliğini sürdürmeye devam ediyor.

Sosyal medyadaki ilk testlerde, Grok'un ChatGPT gibi rakiplerine kıyasla mizah ve gelişmiş yeteneklere sahip olmadığı görüldü. Temel modelin açık kaynaklı olarak sunulmasının tek başına yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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