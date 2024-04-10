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Elon Musk: 2025'in sonuna kadar yapay zeka insanlığı geçebilir

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Yapay zeka dünyasındaki gelişmeler, güven sorunlarını da beraberinde getiriyor. Microsoft'tan Apple'a kadar birçok şirket milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Bu da yapay zekanın hızla büyümesine yol açıyor. Son olarak Elon Musk, yapay zekanın insan zekasına ne zaman ulaşabileceğini tahmin etti.

Elon Musk: 2025'in sonuna kadar yapay zeka insanlığı geçebilir

Elon Musk, geçtiğimiz yıl yapay zeka alanındaki atılımların bu alanı beklenenden daha hızlı ileriye taşıdığını dile getirdi. Bunun sonucunda ise yapay zekanın 2025'in sonuna kadar insan düzeyinde bir zekaya ulaşabileceğini söyledi.

FT'ye verdiği bir röportajda ünlü milyarder; önümüzdeki yıl içinde belirli alanlarda herhangi bir insandan daha akıllı yapay zeka sistemlerinin geliştirileceğini öngördü. Beş yıl içinde ise yapay zeka yeteneklerinin tüm insanları aşabileceğini dile getirdi.

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Bu zaman çizelgesi, Musk'ın önceki tahminlerinden daha kısa süreyi işaret ediyor. Geçen yıl "tam genel zekaya" 2029 yılına kadar ulaşılacağını tahmin etmişti. Ancak Musk'a göre video oluşturma araçları ve sohbet botları gibi teknolojilerdeki gelişmeler ilerlemeyi hızlandırdı.

Yapay zekanın geliştirilmesi daha önce bilgisayar çipleri ve veri merkezi eksiklikleri nedeniyle yavaşlamıştı. Ancak Musk, bu kısıtlamaların hafiflemeye başladığını söyledi. Bir önceki büyük engelin, yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılan Nvidia çipleri olduğunu belirtti.

Musk'a göre yeni zorluk ise büyük makine öğrenimi modellerine güç sağlamak için yeterli elektriği sağlamak olacak. Musk, bir veya iki yıl içinde sadece elektrik kaynağını güvence altına almanın bile yapay zeka için yeterli olacağını öngörüyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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