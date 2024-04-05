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Tesla, Otonom Sürüş Yazılımını Rakip Markalara Satmayı Planlıyor

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Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, yakın zamanda otonom sürüş yazılımı lisansını rakip markalara satmaya başlayabileceklerini açıkladı. Full Self-Driving (FSD) adı verilen yazılım gerçekten başkalarına satılmaya başlandığı takdirde, otomobil sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir.

Benzer açıklamaları daha önce de yapan Musk'ın, bunu uzun süredir planladığı biliniyor. Bu hamle, son dönemde piyasa değeri gözle görülür oranda düşen Tesla için de yeniden çıkış yakalamak adına önemli bir hamle olabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Tesla, otonom sürüş yazılımı mı satacak?

Tesla'nın geçtiğimiz yıllarda birçok önemli şirketle bu konuda birtakım görüşmeler yaptığı da ortaya çıktı. Fakat bu görüşmelerden şu ana dek somut bir sonuç alınamadığı, firmaların FSD hakkında halen büyük tereddütlerinin olduğu konuşuluyor. Elon Musk'a göre ise muadillerine göre çok daha önde olan yazılım, önümüzdeki zamanlarda birçok marka tarafından tercih edilecek.

Tesla'nın özel otonom sürüş yazılımını lisanslamakta oldukça kararlı olan Musk, böylece şirketi içinde bulunduğu zor durumdan da kurtarmayı amaçlıyor. Ancak BMW ve Mercedes gibi markaların da bu alanda oldukça yetkin olduğunu ve başka markaların yazılımlarına şu an için ihtiyaç duymadıklarını söyleyebiliriz. Son zamanlarda zarar üzerine zarar açıklayan şirketi, gidişat böyle sürdüğü takdirde pek de iyi günler beklemiyor. Tüm bu gelişmelerin, kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla yeniden başarılı günlerine dönebilecek mi? Siz Tesla markalı bir araç kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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