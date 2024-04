Elon Musk, Disney ile dalga geçti

Elon Musk, 1 Nisan'da şaka yapmayı unutmadı. X üzerinden paylaştığı son gönderide, Walt Disney ile dalga geçti. Disney'de yeni Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) Yöneticisi olduğunu söyledi. Duyurunun 1 Nisan'da gelmesi ise sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Elon Musk'tan Disney ile dalga geçen 1 Nisan şakası

Paylaştığı gönderide Musk, "Disney'e DEI Sorumlusu olarak katılmaktan heyecan duyuyorum. Bob Iger (Disney CEO'su) ve Kathleen Kennedy (film yapımcısı) ile birlikte çalışarak içeriklerini daha Woke (ABD'de kullanılan bir eşitlik terimi) hale getirmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Excited to join @Disney as their Chief DEI Officer. Can't wait to work with Bob Iger & Kathleen Kennedy to make their content MORE woke! Even the linguini. — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2024

Elon Musk aslında uzun bir süredir Disney ve Netflix gibi şirketlerin politikalarını eleştiriyor. Birçok yapımında Woke kültürüne ait öğeler kullanan Disney, toplumlara eşit davranmamakla suçlanıyor. Hatta aktris Gina Carano, bu stratejiyi eleştirdiği gerekçesiyle The Mandalorian dizisinden kovulmuştu.

Musk'ın paylaşımı oldukça açık olsa da, 1 Nisan şakası olup olmadığını söylemedi. Ancak paylaşım tarih göz önüne alındığında, Musk'ın yeni hedefinde Disney ve Netflix gibi şirketler bulunuyor gibi görünüyor.

Hatta Elon Musk'ın parodi hesabını işleten bir kullanıcı "Pardon, yanlış hesaptan paylaşım yaptım" diyerek dalga geçti. Musk ise bu yoruma sessiz kalmayarak gülücük emojisi paylaştı.

Öte yandan Musk, geçtiğimiz hafta OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a karşı dava açtı. Buna göre kar amacı gütmeyen kuruluşun hedefinden uzaklaştığını söyledi. OpenAI'ın artık daha çok kar getirici çabalara odaklandığını iddia etti.