YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Elon Musk, Disney ile dalga geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk, 1 Nisan'da şaka yapmayı unutmadı. X üzerinden paylaştığı son gönderide, Walt Disney ile dalga geçti. Disney'de yeni Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) Yöneticisi olduğunu söyledi. Duyurunun 1 Nisan'da gelmesi ise sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Elon Musk'tan Disney ile dalga geçen 1 Nisan şakası

Paylaştığı gönderide Musk, "Disney'e DEI Sorumlusu olarak katılmaktan heyecan duyuyorum. Bob Iger (Disney CEO'su) ve Kathleen Kennedy (film yapımcısı) ile birlikte çalışarak içeriklerini daha Woke (ABD'de kullanılan bir eşitlik terimi) hale getirmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Excited to join @Disney as their Chief DEI Officer.

Can't wait to work with Bob Iger & Kathleen Kennedy to make their content MORE woke!

Even the linguini.

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2024

Elon Musk aslında uzun bir süredir Disney ve Netflix gibi şirketlerin politikalarını eleştiriyor. Birçok yapımında Woke kültürüne ait öğeler kullanan Disney, toplumlara eşit davranmamakla suçlanıyor. Hatta aktris Gina Carano, bu stratejiyi eleştirdiği gerekçesiyle The Mandalorian dizisinden kovulmuştu.

13232132

Musk'ın paylaşımı oldukça açık olsa da, 1 Nisan şakası olup olmadığını söylemedi. Ancak paylaşım tarih göz önüne alındığında, Musk'ın yeni hedefinde Disney ve Netflix gibi şirketler bulunuyor gibi görünüyor.

Hatta Elon Musk'ın parodi hesabını işleten bir kullanıcı "Pardon, yanlış hesaptan paylaşım yaptım" diyerek dalga geçti. Musk ise bu yoruma sessiz kalmayarak gülücük emojisi paylaştı.

Öte yandan Musk, geçtiğimiz hafta OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a karşı dava açtı. Buna göre kar amacı gütmeyen kuruluşun hedefinden uzaklaştığını söyledi. OpenAI'ın artık daha çok kar getirici çabalara odaklandığını iddia etti.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Elon Musk 1 Nisan Teknoloji Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kırklareli'de oylar yeniden mi sayılacak, seçim iptal mi? Hatay'da oylar yeniden mi sayılacak, seçim iptal mi? İBB meclis dağılımı nasıl oldu, CHP İBB meclisini aldı mı? Kızıl Goncalar bitiyor mu, final mi yapacak? 2 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 2 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 2 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 2 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 2 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Fütursuz ne demek? Fütursuz anlamı ne? 2 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title