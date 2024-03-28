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Elon Musk, Grok AI'nın tüm X Premium kullanıcıları için yayınlanacağını açıkladı

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Elon Musk, uzun süredir popüler sosyal medya platformu X'i yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlere göre şirketin Grok AI sohbet botu, yalnızca Premium+ kullanıcıları için aktif olacaktı. Şimdi ise yeni yapılan açıklamalar bu haberi geçersiz kıldı ve Elon Musk, Grok AI teknolojisinin tüm Premium kullanıcıları için yayınlanacağını söyledi. İşte Grok AI hakkında detaylar ve özellikleri…

Tüm X Premium kullanıcıları Grok AI özelliklerine erişebilecek

Bildiğiniz üzere X Premium için Temel, Premium, ve Premium+ olmak üzere üç adet plan var. Daha önceki iddialar Grok'un sadece X Premium+ kullanıcılarına sunulacağını söylüyordu, ancak tüm premium kullanıcılarına sunulacağı açıklandı.

Ayrıca yapay zeka aracına yeni bir özellik eklendiğini söyleyen Elon Musk, normal mod ve eğlence moduna sahip olan Grok'a bir ileri seviye olan akıl almaz bir eğlence modunun da eklendiğini belirtti.

ChatGPT ve diğer yapay zeka araçlarına rakip olarak geliştirildiği söylenen Grok, diğerlerinden daha mizahi ve bilgi kaynağı açısından daha gelişmiş olarak tanıtılıyor. Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından Grok 1.0 modelinin bu hafta içerisinde tam olarak Premium kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Elon Musk'ın yapay zeka asistanı Grok tarafsız olacak!

Musk'ın yaptığı açıklamalardan asi bir kişiliğe ve üstün zekası ile Grok'un diğer yapay zeka araçlarına kıyasla daha samimi sohbetler edebileceğini anlayabiliyoruz. Şimdi gelin X Premium abonelik ücretlerine bakalım.

X, üç farklı abonelik planı sunuyor:

Premium Temel, 3 dolar / aylık: Gönderi düzenleme, daha uzun gönderi yayınlama ve video yükleme, yanıt önceliklendirmesi gibi özellikleri içerir.

Premium, 8 dolar / aylık: Temel plandakilere ek olarak onay işareti, daha az reklam, reklam geliri paylaşımı gibi özellikleri içerir.

Premium+, 16 dolar / aylık: Sana özel ve Takip edilenler zaman akışlarında sıfır reklam ve Makaleler'e erişim gibi özellikleri içerir.

Grok AI özelliğinin tüm Premium planlarında kullanılabilmesiyle beraber Premium+ planının diğerlerinden tek farkı Sana özel ve Takip edilenler bölümlerinde reklamları kaldırması. Ancak yine de sponsorlu reklamları görmeye devam edeceksiniz.

Peki siz X'in sunacağı Grok AI ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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