Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi

Dünyaca ünlü teknoloji girişimcisi ve milyarder Elon Musk, rakip şirket Microsoft'un yaşadığı büyük çaplı kesinti karşısında alaycı tavrını gizleyemedi. Bu olay, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırırken, milyonlarca kullanıcıyı da etkiledi.

Musk, 2021 yılında attığı "Macrohard >> Microsoft" şeklindeki eski bir tweet'i yeniden paylaşarak, olaya mizahi bir yorum getirdi. Bu paylaşımda "Macrohard" isimli hayali bir şirketin, gerçek teknoloji devi Microsoft'tan daha iyi performans gösterdiği ima ediliyordu. Bu alaycı gönderme, sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşıldı.

Kullanıcılar, Musk'ın bu paylaşımına çeşitli tepkiler verdi. Bazıları "siber salgına hazırlanıyoruz" gibi endişeli yorumlar yaparken, diğerleri Musk'ı övücü sözler sarf etti. Bir kullanıcı, Musk'ın her zaman haklı çıktığını ve Donald Trump'la benzerliğini vurgularken, başka bir kullanıcı Musk'ın X (eski adıyla Twitter) platformunun üstünlüğüne dikkat çekti.

Musk, paylaşımlarına devam ederek "Her şey çöktüğünde, bu uygulama hala çalışıyor" yazılı bir meme'i gülen göz yaşı emojisiyle paylaştı. Bu, X platformunun diğer hizmetler çökerken bile çalışmaya devam ettiğini vurguluyordu. Kullanıcılar bu paylaşıma da olumlu tepkiler verdi, Musk'ın sosyal medya dünyasındaki gücünü övdüler.

Bu olaylar, dünya çapında yaşanan büyük bir teknoloji arızasının ardından geldi. Arıza, sadece bireysel kullanıcıları değil, medya şirketleri, havayolları, bankalar, hastaneler ve süpermarketler gibi birçok sektörü de etkiledi. Milyonlarca Windows kullanıcısı, bilgisayarlarının beklenmedik şekilde kapanmasına veya yeniden başlamasına neden olan "Mavi Ekran Hatası" ile karşı karşıya kaldı.

Bu geniş çaplı kesinti, bazı insanların aklına komplo teorilerini getirdi. Kimileri bunun 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceğini düşünürken, diğerleri Rusya'yı veya hatta uzaylıları sorumlu tuttu.

Öte yandan, "Yaşayan Nostradamus" olarak bilinen bir parapsikolojistin 2024 yılı için "üç günlük karanlık" öngörüsü de gündeme geldi. Bu kişi, daha önce koronavirüs pandemisi, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve Kraliçe Elizabeth'in ölümü gibi olayları doğru tahmin etmesiyle tanınıyordu. Parapsikolojist, Elektromanyetik Puls (EMP) teknolojisindeki gelişmelerin ve ülkeler arasındaki artan gerginliklerin, Üçüncü Dünya Savaşı'na benzer büyük çaplı bir çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Microsoft, yaşanan sorunla ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Şirket, sorunu aktif olarak araştırdıklarını ve çözüm için çalıştıklarını belirtti. "Hizmetlerimiz sürekli iyileşme gösteriyor ve hafifletme çalışmalarımız devam ediyor," dediler. Ayrıca, kullanıcıların kademeli olarak hizmetlere erişimlerinin düzeleceğini öngördüklerini de eklediler.

Bu olay, modern dünyanın teknolojiye olan bağımlılığını ve büyük teknoloji şirketlerinin sistemlerindeki aksaklıkların ne kadar geniş çaplı etkilere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.