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SpaceX Starship Üçüncü Uçuş Testi Başarıyla Gerçekleşti

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Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, en büyük roketi Starship için bugün üçüncü fırlatma testi yaptı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği bu fırlatma, başarıyla gerçekleşti. İşte SpaceX Starship üçüncü uçuş testi ile ilgili detaylar...

Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, en büyük roketi Starship için bugün üçüncü fırlatma testi yaptı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği bu fırlatma, başarıyla gerçekleşti. İşte SpaceX Starship üçüncü uçuş testi ile ilgili detaylar…

SpaceX Starship uçuşu başarıyla gerçekleşti!

SpaceX Starship, sadece 5 bin ton ağrılığı ve boyutu olarak değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi açısından da dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip. Bu sebepten ötürü bugün gerçekleşecek üçüncü fırlatma testi merak ediliyordu.

ABD'nin Teksas eyaletinde Starbase SpaceX tesisinden fırlatılan SpaceX Starship, kısa süre önce uzaya fırlatıldı. Başarılı bir kalkış yapan roket, şirketin planına göre 65 dakika boyunca uzayda kalacak ve bu sırada çeşitli testler gerçekleştirilecek.

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SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre Starship, uzayda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi. Ancak bir saatlik uçuşun ardından atmosfere giriş yapmaya başladığı sırada sinyalin kesildiği açıklandı. Aktarılan bilgilere göre roketin tamamen kaybedilmesi ihtimali var. Aslında şirketin de beklentisi bu yönde. Eğer dönüş yapabilirse, normal bir iniş yapmayacak. Direkt okyanusa düşecek.

Güncelleme: Roketle bağlantı kesildi

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre SpaceX Starship, atmosfere girdiği sırada bağlantı kesildi. Uzun süren çalışmaların ardından bağlantı geri sağlanamadı. Bu nedenle aracın patlamış olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte okyanusa düşme ihtimali de var. Bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz.

Starship reached orbital velocity!

Congratulations @SpaceX team!!

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2024

Aslına bakacak olursak SpaceX de pek de umutlu değildi. Zira şirketin önceki testlerinde roket, daha yörüngeye bile çıkamadan patlamıştı. Bu doğrultuda üçüncü testte aracın başarıyla havalandırılması hedefleniyordu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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