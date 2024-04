Bugün piyasaya sürülen Yeni Model 3 Performance, Tesla'nın heyecan verici yeni spor modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni model, önceki versiyona kıyasla önemli geliştirmeler ve iyileştirmeler sunuyor. Gelin özelliklerine ve Elon Musk'ın açıklamasına göz atalım.

Elon Musk: "Tesla Model 3 Performance, Porsche 911'den daha hızlı"

Tesla CEO'su Elon Musk, yeni Model 3 Performans için net bir açıklama yaptı. Musk, aracın Porsche 911'den daha hızlı olduğunu belirtti, bu da aracın ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Ancak altına gelen yorumlara bakılırsa bu, insanların pek umurunda değil.

Model 3 is quicker than a Porsche 911 https://t.co/y3FUJ0zEOI — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2024

İlk dikkat çeken özelliklerinden biri, 0-100 km/s hızlanma süresindeki etkileyici gelişme. Yeni Model 3 Performans, sadece 2,9 saniyede bu hıza ulaşabiliyor. Araç 510 beygir gücünde, 741 Nm torka ve 262 km/s'lik üst hıza sahip.

Tesla, sitesindeki 800 bin TL'lik hatasını düzeltti!

Performans odaklı şasi, daha sessiz ve konforlu kabin ile birleştirilmiş ve özel olarak tasarlanmış şasi donanımı, daha yüksek performans seviyelerine ulaşmak için sağlam bir zemin oluşturuyor. Ayrıca, daha fazla güç sağlarken daha düşük enerji tüketimi sunan yeni Performans 4. nesil sürücü ünitesi, önceki Model 3'e kıyasla %22 sürekli güç artışı, %32 pik güç artışı ve %16 pik tork artışı sunuyor. Tüm bunlar, daha düşük toplam enerji tüketimiyle gerçekleşiyor.

20 inçlik jantlar ile Pirelli P Zero 4 lastikler, virajlardan daha iyi çıkış sağlarken çekiş kontrol müdahalelerini sınırlıyor. Ayrıca, daha iyi konfor, daha düşük yuvarlanma direnci ve artan menzil sağlıyor.

New Model 3 Performance launching today ??? › https://t.co/IEF8dpRyvJ 0-60 mph in 2.9 510 hp / 741 Nm 163 mph top speed — Performance-tuned chassis Same quiet & comfortable cabin plus bespoke chassis hardware for improved stiffness and higher performance baseline. More power,… pic.twitter.com/kJKOuDpOTP — Tesla (@Tesla) April 23, 2024

Yeni Model 3 Performance'ın daha iyi bir iz sürme deneyimi sunmak için geliştirilen Track Mode V3, motor kontrolünü, süspansiyon kontrolünü, güç aktarma organı soğutmasını ve Araç Dinamikleri Kontrolörünü (VDC) tek bir birleşik sistem altında entegre ediyor. Bu, çeşitli pist ortamlarında daha öngörülebilir, kararlı ve tutarlı bir deneyim sunuyor.

Yeni Adaptif Amortisör sistemi, sürücü ve yol girişlerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlayarak sürüşü ve yol tutuşunu optimize ederken, sürüş konforunu artırıyor. İç yazılım aracılığıyla kontrol edilen bu sistem, gelecekteki over-the-air yazılım güncellemeleriyle sürekli olarak gelişiyor.

Tesla Model 3 Performance hakkında yeni sızıntı! İşte özellikleri

Daha aerodinamik bir dış tasarıma sahip olan yeni Model 3 Performance, önceki modele kıyasla %5 azalan hava direnci, %36 azalan kaldırma kuvveti ve %55 artan ön-arka kaldırma dengesi sağlıyor. Yeni Spor Koltuklar, önceki versiyonun işlevselliği ve konforunu korurken, köşelerde ve dinamik sürüşlerde çok daha iyi yan destek sunuyor.

Yeni Model 3 Performans, sürücülere daha fazla güç, performans ve teknoloji sunarak elektrikli araç endüstrisinde yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.