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Tesla CEO'su Elon Musk ile İlgili Sızıntılar Ortaya Çıktı

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Ortaya çıkan yeni sızıntılar, Tesla yönetiminde CEO görevinde bulunan Elon Musk ile ilgili büyük bir hoşnutsuzluk olduğunu gösteriyor. Musk'ın özellikle son dönemde yaptığı radikal açıklamaların, şirketi maddi olarak da sıkıntıya sokmaya başladığı konuşuluyor. Hisseleri hızla düşmeye devam eden firma bu gidişe bir önlem almadığı taktirde ise, çok daha zor günler geçirebilir. Elektrikli otomobil piyasasındaki yavaşlama da, bu anlamda büyük bir tehdit oluşturuyor. İşte en önemli detaylar…

Ortaya çıkan yeni sızıntılar, Tesla yönetiminde CEO görevinde bulunan Elon Musk ile ilgili büyük bir hoşnutsuzluk olduğunu gösteriyor. Musk'ın özellikle son dönemde yaptığı radikal açıklamaların, şirketi maddi olarak da sıkıntıya sokmaya başladığı konuşuluyor.

Hisseleri hızla düşmeye devam eden firma bu gidişe bir önlem almadığı taktirde ise, çok daha zor günler geçirebilir. Elektrikli otomobil piyasasındaki yavaşlama da, bu anlamda büyük bir tehdit oluşturuyor. İşte en önemli detaylar…

Elon Musk, Tesla CEO'luğunu bırakacak mı?

Tesla yönetimindeki birçok kişi hisse değerindeki gözle görülür düşüşten dolayı Elon Musk'ı suçlarken, ünlü girişimcinin yaptığı garip sosyal medya paylaşımlarını azaltmasını istiyor. Musk'ın sahip olduğu büyük sorumluluğu sık sık unuttuğunu savunan bazı yöneticiler ise, kendine çekidüzen vermediği takdirde kendisine CEO pozisyonundan kalıcı olarak el çektirilmesini talep ediyor. Fakat şirkette büyük bir hakimiyeti olan Musk'a bunu yapmak şu an için pek de mümkün görünmüyor.

Tesla'da neler oluyor?

Ünlü yatırımcı Ross Gerber konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, Elon Musk'ın ilk zamanlardaki sosyal medya paylaşımlarının Tesla'nın reklamını yaptığını ve şirkete büyük bir katkı sağladığını savundu. Fakat ünlü girişimcinin son dönemde kontrolü tamamen kaybettiğini söyleyen Gerber, bir CEO'nun çok daha sağduyulu olması gerektiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde Musk'ın Tesla'yı hariç tutan bir yapay zeka projesi planladığının ortaya çıkması da, bardağı taşıran son damla olmuş gibi görünüyor. Tüm bu gelişmelerin nereye varacağını ise, önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.

Tesla araçlar hacklenebiliyor mu?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk bu eleştiriler karşısında ne yapacak? Tesla yeniden çıkış yapabilecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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