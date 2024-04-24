Üye Girişi
Haberler

Sürücüsüz Otonom Araçlar, Bir TikToker Tarafından Trolleyen Bir Tişört İle Durduruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk ve Tesla'nın vaat ettiği sürücüsüz otonom araçların karanlık tarafını yansıtan bir Instagram videosu, sosyal medyada gündem oldu. Bir TikToker'ın yaptığı bu eğlenceli ancak düşündürücü videoya gelin göz atalım.

Elon Musk ve Tesla'nın vaat ettiği sürücüsüz otonom araçların karanlık tarafını yansıtan bir Instagram videosu, sosyal medyada gündem oldu. Hatta bununla da kalmayarak oldukça dikkat çekici bir konuyu gün yüzüne çıkardı. Bir TikToker'ın yaptığı bu eğlenceli ancak düşündürücü videoya gelin göz atalım.

'DUR' yazan tişört giyerek otonom araçları trolleyen TikToker

Bir TikTok kullanıcısı olan "jasonbcarr" ve ona yardım eden bir arkadaşı, oldukça ilginç bir yöntem kullanarak sürücüsüz otonom araçları trollemeyi başardılar.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Jason Carr (@jasonbcarr)'in paylaştığı bir gönderi

Bu trollün temelinde, bir tişört yazıcısı aracılığıyla basılan ve gerçek bir dur işareti tasarımını andıran bir tişört bulunuyor. Bu tişört, sürücüsüz araçların algı sistemlerini yanıltmayı başardı. Kaldırımda duran ve bu tişörtü giyen "jasonbcarr," farklı senaryolarda birçok Waymo Jaguar I-Pace aracını durdurma konusunda başarı sağladı. Bu olay, sürücüsüz araçların teknolojik sınırlarını ve zeka seviyelerinin sosyal medyada sorgulanmasına neden oldu.

Biraz esprili bir şekilde de olsa sürücüsüz araçların bu kadar basit bir hile ile durdurulabilmesi oldukça ilginç görünüyor. Bu durum, yapay zeka ve otonom araç teknolojisinin henüz insan zekasının seviyesine ulaşmadığını ve belirli durumları yanlış yorumlayabileceğini ve bu tür basit numaralarla kandırılabileceğini gösteriyor.

Tesla Model 3 Performance, Porsche 911'e toz yutturuyor!

Fakat bu durum aynı zamanda otonom araç teknolojisinin de ne kadar ilerlediğini de gösteriyor. Sürücüsüz araçlar, çevrelerindeki değişkenleri ve tehlikeleri algılamak için karmaşık bir dizi sensör ve algoritma kullanıyorlar.

Bu olay, sürücüsüz araç teknolojisinin geleceği hakkında önemli bir ders sunuyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yapay zeka ve otonom araçlar daha güvenli ve daha akıllı hale gelmeye devam edecekler. Ancak bu tür teknolojilerin insan zekasını tam olarak taklit etmesi ve tüm durumları doğru şekilde yorumlaması zaman alabilir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Elon Musk Instagram Teknoloji Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Hıdırellez nedir? Hıdırellez günü ne yapılır? Hıdırellez kutlamak günah mı? Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda ne oldu? Metrolar çalışıyor mu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Kocasını terk edip üvey oğluyla kaçtı! Üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title