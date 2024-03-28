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BYD, Elon Musk'ın Tesla'sını tahtından indiriyor: Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi oldu

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BYD, 2023'ün son çeyreğinde net karında artış bildirdi ve Elon Musk'ın Tesla'sını geçerek dünyanın en büyük çeyreklik elektrikli otomobil satıcısı oldu. Shenzhen merkezli otomobil üreticisi, yılın son üç ayında net karını yüzde 19 artırarak 1.20 milyar dolara ulaştırdı.

BYD, Elon Musk'ın Tesla'sını tahtından indiriyor: Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi oldu

Gelir, yüzde 15 artarak 24.9 milyar dolar oldu. BYD'nin net karı tüm yıl için yüzde 81 artarak 4.2 milyar dolar oldu ve brüt kar marjları, geçen yıla kıyasla yüzde 17'den yüzde 20'ye yükseldi. BYD'nin dördüncü çeyrek satış hacmi yüzde 38 arttı; şirket, 526 bin'den fazla elektrikli otomobil satarak Tesla'nın 80 bin fazlasını sattı.

Warren Buffett destekli BYD, üst üste ikinci yıl daha fazla araç üreterek, 3 milyon yeni enerji aracı (NEV) üretti; bu, hem hibrit hem de bataryalı elektrikli otomobilleri içeriyor. BYD'nin çoğu aracı, Tesla'nınkinden daha düşük bir fiyat aralığında satılıyor ve hibrit araçlar ya da tamamen elektrikli otomobiller olarak satın alınabiliyor.

BYD'den yeni hibrit otomobil geliyor! İşte özellikleri

Elon Musk, geçmişte BYD'nin araçlarını açıkça aşağılayarak dalga geçmiş olsa da, son zamanlarda BYD'nin elektrikli otomobil pazarındaki artan tehdidini kabul etti. Musk Ocak ayında, "Eğer ticaret engelleri kurulmazsa, onlar dünyadaki hemen hemen her diğer araba şirketini ezecekler" dedi. Ancak BYD'nin dördüncü çeyrek karı, önceki üç aylık döneme göre 1.44 milyar dolar düştü.

BYD, fiyatlarını defalarca düşürerek ve yeni araçlar tanıtarak, Çin'deki fiyat savaşını başlattı ve yoğunlaştırdı. Şirket, geçen yıl dünya çapında pazarlara birçok model ekledi. BYD, geçen Mart ayında Meksika'da üç saf elektrikli modeli satışa sundu. Çin'in otomobil endüstrisi, geçen yıl ortalama yüzde 5 kar marjı kaydetti.

BYD, geçen yıl 50'den fazla ülkede ürünlerini sattı ve NEV satışlarında "birçok ülkede birinci sırada" yer aldığını söyledi. Şirket, geçen yıl 242 bin'den fazla birimi ihraç etti. BYD, Macaristan'da yeni bir fabrika inşa etmeyi planlıyor ve orada ilk elektrikli otomobil müşteri grubuna teslimatlar yaptı.

Ayrıca, Güney Amerika'da profili iyileştirmek için Brezilya'da eski bir Ford Motor Co. üretim merkezini canlandırmak üzere 620 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. BYD, küresel genişlemesini sürdürerek Çin'in NEV pazarının 2024'te güçlü bir şekilde büyüyeceğini belirtti.

Şirket, çok markalı stratejisini ve küresel genişleme çabalarını sürdüreceğini söylüyor. BYD'nin başarısı, Pekin'den gelen cömert sübvansiyonlarla destekleniyor. Siz bu hızlı yükseliş hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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