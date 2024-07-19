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OpenAI yapay zeka işlemcileri için Broadcom ortaklığını duyurdu

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Yapay zeka teknolojilerinin öncü şirketlerinden OpenAI, Broadcom ile stratejik iş birliği yaparak yapay zeka çipleri konusunda yeni bir yol izliyor. Bu hamle, Nvidia çiplerini topluca satın alan Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in oluşturduğu piyasa koşullarına bir yanıt niteliğinde. İş birliği, OpenAI'nin yapay zeka teknolojilerini daha geniş kitlelere ulaştırma hedefini destekleyecek altyapısal gelişmeleri beraberinde getiriyor.

OpenAI, yapay zeka çipleri konusunda yeni bir strateji izleyerek Broadcom ile iş birliği yapıyor. Bu hamle, Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in Nvidia çiplerini topluca satın almasıyla oluşan piyasa koşullarına bir yanıt niteliğinde olmasıyla dikkat çekiyor. İş birliği, OpenAI'nin yapay zeka teknolojilerini daha geniş kitlelere ulaştırma hedefini destekleyecek altyapısal gelişmeleri beraberinde getiriyor.

OpenAI Ve Broadcom Ortaklığı Yapay Zeka İşlemci Pazarını Şekillendiriyor

Yapay zeka teknolojilerinin öncü isimlerinden OpenAI, sektördeki konumunu güçlendirmek adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Broadcom ve diğer önde gelen yarı iletken üreticileriyle stratejik ortaklıklar kurarak, kendi özgün çipini geliştirme yolunda ilerliyor.

Günümüzde ChatGPT ve Meta'nın Llama gibi popüler yapay zeka modelleri, devasa GPU kümeleri kullanılarak eğitiliyor. Bu süreçte en çok tercih edilen Nvidia H100 modelinin fiyatı, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak 15.000 ila 30.000 dolar arasında değişiyor. Yüzlerce, hatta binlerce GPU gerektiren model eğitim süreçleri, maliyetleri önemli ölçüde artırıyor.

OpenAI bu soruna çözüm bulmak ve altyapısını genişletmek amacıyla çeşitli yarı iletken üreticileriyle görüşmeler yürütüyor. Şirket, bu girişimlerle ilgili net bir açıklama yapmasa da teknolojik altyapısını güçlendirme niyetini dile getirdi.

Kripto para ve Blockchain projesi Worldcoin ile OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın çip geliştirme projesinin, şirketin sektördeki liderliğini pekiştirmek için milyarlarca dolarlık yatırım gerektirebileceği öngörülüyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynakların aktardıklarına göre Altman, bu devasa maliyetleri karşılamak için 5 ila 7 trilyon dolar arasında bir fon toplamayı hedefliyor.

Bu arada, teknoloji dünyasının diğer önemli isimleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg de yapay zeka altyapılarına büyük yatırımlar yaparak Nvidia GPU'larını yüksek miktarlarda satın alıyor. Bu durum, piyasada olası bir kıtlık ve fiyat artışlarına zemin hazırlayabilir.

Elon Musk geçtiğimiz aylarda Tesla'nın ihtiyaç duymadığı GPU'ları kendi xAI girişimine aktararak, Meta'nın 2024 sonuna kadar GPU sayısını 350.000'e çıkarma hedefine paralel bir hamle gerçekleştirdi. Bununla birlikte Musk'ın bu stratejisi, hissedarların dava açmasına varan bir tartışmaya neden oldu.

Uzmanlar, yapay zeka teknolojilerinin geleceğini şekillendiren bu gelişmeler, sektördeki rekabetin giderek kızıştığını ve bu durumun hem yapay zeka endüstrisine hem de Blockchain endüstrisine etki edebileceğini dile getiriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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