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TESLA'DA MİLYON DEĞERİNDE İNDİRİM! Tesla Model Y ne kadar? Tesla'nın en ucuzu Türkiye'de satışta...

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TESLA'DA MİLYON DEĞERİNDE İNDİRİM! Tesla Model Y ne kadar? Tesla'nın en uygun fiyatlı modeli Model Y, Türkiye'de satışa sunuldu. Bu model için milyon değerinde indirim uygulayan Tesla, otomobil severlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Model Y'nin Türkiye'deki fiyatı merak konusu oldu.

Elon Musk'a ait otomobil markası, dünyanın en zenginleri arasında yer alan bir isim olarak biliniyor. Şimdi ise Türkiye'de en uygun fiyatlı otomobilini satışa sundu. Türkiye'de faaliyetlerini genişleten Tesla, en uygun fiyatlı aracı olan Model Y'nin ön siparişlerini açtı, böylece Türk tüketicilere daha fazla seçenek sunuyor. Tesla Model Y ne kadar? İşte fiyatı ve diğer detaylar...

TESLA MODEL Y NE KADAR?

Tesla, Türkiye'de ürün yelpazesini genişleterek adımlarını sürdürüyor. Şirket, Türkiye pazarında en ekonomik seçenek olan Model Y'nin ön siparişlerini almaya başladı.Haziran ve Temmuz aylarında teslimatına başlanacak olan Model Y, Türk Lirası bazında 1 milyon 791 bin 451 TL fiyatla satışa sunuldu.

TESLA'DA MİLYON DEĞERİNDE İNDİRİM! Tesla Model Y ne kadar? Tesla'nın en ucuzu Türkiye'de satışta...

MODEL Y ÖZELLİKLERİ NELER?

Model Y'nin arka tekerlekten çekişli versiyonu, 455 kilometreye kadar menzil sunarken, 0'dan 100 kilometre hıza ulaşma süresi 7.5 saniye olarak belirlendi. Ayrıca, araç 217 kilometreye kadar hıza çıkabiliyor. Standart olarak otopilot özelliği bulunan Model Y, sadece 15 dakikalık hızlı şarjla 241 kilometre yol kat edebiliyor.

TESLA'DA MİLYON DEĞERİNDE İNDİRİM! Tesla Model Y ne kadar? Tesla'nın en ucuzu Türkiye'de satışta...

Tesla'nın Model Y'si ile ilgili güncellemeler kablosuz ve uzaktan gerçekleştirilebiliyor. Tesla'nın özel koruma özelliği, aracın çevresini sürekli izleyen kameralar sayesinde gözetimsiz kaldığında aktif hale geliyor ve bir tehdit durumunda alarm veriyor.

TESLA'DA MİLYON DEĞERİNDE İNDİRİM! Tesla Model Y ne kadar? Tesla'nın en ucuzu Türkiye'de satışta...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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