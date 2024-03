Elon Musk'tan ayrılan şarkıcı Grimes, yeni sevgilisi Anyma ile ilişkisini Instagram'da duyurdu

Grimes, yeni erkek arkadaşıyla ilişkisini resmen Instagram'da duyurdu.

36 yaşındaki şarkıcı, 23 Mart'ta, kendisiyle yeni sevgilisinin mor ışıklı bir arka plan önünde çekilmiş fotoğraflarını içeren bir gönderi paylaştı.

Fotoğraflarda partnerini etiketlemese de, hayranların yorumlarına göre, elektronik dans müziği (EDM) sanatçısı Anyma'yla birlikte olduğu anlaşılıyor. İlk karede, ikili birbirlerinin gözlerine bakarken, Gerçek adı Matteo Milleri olan partneri, Grimes'ın yanağını okşuyor. İkinci fotoğrafta ikili öpüşürken, üçüncü karede ise Grimes, elini Anyma'nın omzuna koyarak ona bakıyor.

Müzisyen olan Gerçek adı Claire Elise Boucher, fotoğrafın açıklama kısmına "Güzel ve Çirkin" yazdı.

Bir hayran, "Anyma ve Grimes, en güçlü EDM çifti" diye yanıt verirken, bir diğeri de "Acayip sıkı bir lansman" ifadesini kullandı.

Grimes ve Anyma, geçen yıl boyunca birlikte çalıştı. Anyma, Grimes'ın Haziran 2023'te çıkan "Welcome To The Opera" adlı hit şarkısında yer aldı ve ikili, ocakta Meksika'nın Tulum bölgesinde düzenlenen 2024 Zamna Festivali'nde parçanın bir remiksini seslendirdi.

The Independent, Grimes ve Anyma'nın temsilcileriyle iletişime geçti, ancak henüz yanıt alamadı.

Grimes, daha önce milyarder Elon Musk'la ilişki yaşamıştı. İkili ilk olarak 2018'de Musk'ın Grimes'a sosyal medya üzerinden mesaj atmasıyla tanışmıştı. Eylül 2021'de Musk, "kısmen ayrıldıklarını" açıklamıştı.