(Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA 3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE DÜZENLENEN OPERASYON KAMERADA
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(Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA 3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE DÜZENLENEN OPERASYON KAMERADA

ÇETENİN ÜYESİNİN ARACA ZARAR VERDİĞİ ANLAR KAMERADA-145 ayrı kişiden 3 milyon lira değerinde vurgun yaptıkları tespit edildi.

(Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA 3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ÇETEYE DÜZENLENEN OPERASYON KAMERADA
06.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:01

-ÇETENİN ÜYESİNİN ARACA ZARAR VERDİĞİ ANLAR KAMERADA

-145 ayrı kişiden 3 milyon lira değerinde vurgun yaptıkları tespit edildi. 

-Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,

İstanbul'da araba kiralama adı altında vatandaşı yaklaşık 3 milyon lira değerinde dolandıran 22 şüpheli polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Vatandaşa araba kiralayarak kredi kartlarından bir miktar provizyon bedeli alan dolandırıcıların, aracın geri teslim edilmesine 3 gün kala GPRS sistemi üzerinden takip ettiği araçları çizerek zarar verdikleri provizyon ücretini geri ödemedikleri öğrenilen çete adliyeye sevk edildi. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, araba kiralaması sonrası çok sayıda şikayet üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.Polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerde benzer konuda 145 ayrı ihbar olduğunu belirledi. Yapılan detaylı incelemelerde, benzer şekilde gelen ihbarlarda araç kiralama adı altında dolandırıcılar tarafından vatandaşların kredi kartlarından bir miktar ön provizyon bedeli çekildiği belirlendi. Araba kiralayan vatandaşın, karttan ön provizyon bedelini çektikten sonra aracı teslim ettiği ardından aracı geri almasına 3 gün kala GPRS sisteminden yerini tespit ettiği belirtildi. Dolandırıcıların yerini belirlediği araçları çizerek zarar verdikleri ortaya çıktı. Dolandırıcıların, aracı teslim etmeye gelen vatandaşa aracın çizildiğini bahane ederek ön provizyon bedelini iade etmedikleri bu şekilde 145 ayrı kişiden 3 milyon lira değerinde vurgun yaptıkları tespit edildi. 

Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takibi ardından 3 Temmuz Cuma günü sabaha karşı önceden belirlediği 22 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında 3 adet silah, 18 adet fişek, 550 adet oto kiralama sözleşmesi, 33 adet cep telefonu, 4 adet dizüstü bilgisayar, 700 bin lira değerinde senet, 6 adet post cihazı ele geçirilirdi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

Öte yandan bu yöntemle dolandırılan Murat Kaçak, "Projemiz için araca ihtiyacımız vardı. Bizde Türkiye'nin en önemli satış sitelerinden birine girerek bu arkadaşın telefonuna ve sitelerine ulaştık. Aradık ve bize 1 aylığına şu tip bir araç lazım. Vergi levhası ve 100 lira istediler bizde gönderdik. Şartları belliydi 2 bin lira bloke edeceklerdi, 2 bin lira da kiralama bedeli verecektik. Toplamda 2 bin 150 lira elden verdik, bütün işlemleri resmi olacak şekilde yaptılar. Aracı aldık ama takip sisteminin bozulduğunu söyleyerek tamir için aracı bizden aldılar. 3 gün aracın tamirde olduğunu söylediler sonrada bir daha kendilerine ulaşamadık. Polis ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

ÇETE ÜYESİ KAMERADAÖte yandan bir şüphelinin bir araca çizerek zarar verdiği anlar bir vatadaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

EK GÖRÜNTÜ///////////////////////-Şüphelinin aracı çizmesi

Görüntü dökümü: -------------------POLİS KAMERASI-Operasyon anları-Polislerin evlere girişi-Evlerde yapılan aramalar-Ele geçirilen evraklar- -Şüphelilerin emniyetyen çıkarılması-Mağdur Murat Kaçak ile röportaj

-Ele geçirilen malzemeler


Kaynak: DHA

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