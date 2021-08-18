Diyarbakır'da akaryakıt istasyonu arkasında korkutan patlama
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Diyarbakır'da akaryakıt istasyonu arkasında korkutan patlama

Diyarbakır'da akaryakıt istasyonu arkasında korkutan patlama
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir akaryakıt istasyonun arkasındaki hurdacıda meydana geldiği iddia edilen patlama sesi polisi harekete geçirdi.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir akaryakıt istasyonun arkasındaki hurdacıda meydana geldiği iddia edilen patlama sesi polisi harekete geçirdi. Hurdacıda çalışanların ifadesine başvuran polis, patlamanın sebebiyle ilgili çalışma başlattı. 

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun arkasındaki hurdacıda meydana geldi. Korku yaratan patlama sesini duyanlar, ardından eski eşya alım ve satımı yapılan hurdacının bulunduğu bölgeden duman çıktığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdacıda inceleme yapan polis, çalışanların ifadesine başvurdu. Polis, patlamaya neden olan cismin belirlenmesi için çalışma başlattı. 

 


Diyarbakır'da akaryakıt istasyonu arkasında korkutan patlama
Diyarbakır'da akaryakıt istasyonu arkasında korkutan patlama
Diyarbakır'da akaryakıt istasyonu arkasında korkutan patlama
Diyarbakır'da akaryakıt istasyonu arkasında korkutan patlama
Diyarbakır'da akaryakıt istasyonu arkasında korkutan patlama
Diyarbakır'da akaryakıt istasyonu arkasında korkutan patlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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Diyarbakır'da akaryakıt istasyonu arkasında korkutan patlama - Haberler
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