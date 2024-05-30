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Burdur'da hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

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Burdur'da gece vakti yol kesmek ve yağma suçundan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da gece vakti yok kesmek, konut ve iş yerinden yağma suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari, polis ekiplerinin takibi sonucu Yeşilova ilçesinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda gece vakti yol kesmek suretiyle yada konut veya işyerinde yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 19 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan Mahmut S.(46) isimli şahsın Yeşilova'nın Akçaköy köyünde boş bir evde bulunduğu ihbarı üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler tarafından Mahmut Sevinç isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne çıkarılan Mahmut S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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