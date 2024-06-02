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Eskişehir'de LGS Sınavına Geç Kalmak Üzere Olan Öğrenciye Polis Yardımı

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Eskişehir'de LGS sınavına giderken kimliği yanında olmayan bir öğrencinin imdadına yetişen polis ekipleri, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden hızlıca geçici kimlik belgesi alarak adayın sınava yetişmesini sağladı.

Eskişehir'de Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına giderken kimliği yanında olmayan bir öğrencinin imdadına yetişen polis ekipleri, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden hızlıca geçici kimlik belgesi alarak adayın sınava yetişmesini sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt genelinde ortaokul son sınıf öğrencilerinin gideceği liselerin belirlenmesi amacıyla 2 oturum şeklinde düzenlenen LGS sınavı, saat 09.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Sınava girmek için birçok aile erken saatlerden itibaren okulların önünde kalabalık oluştururken, bazı öğrenciler ya geç kaldı ya da telaşla bazı evraklarını unuttu. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personelleri de, kimliği yanında olmayan bir öğrenciye hızlı şekilde İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden geçici kimlik belgesi alarak sınava yetişmesini sağladı. Adayı sınava yetiştirebilmek için nefes nefese kalan ekipler, vatandaşların en zor anında her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir LGS 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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