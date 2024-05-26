Eskişehir'de Polis Ekipleri Eğlence Mekanlarını Denetledi

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı çalışmada eğlence mekanları denetlenirken, bin 962 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, dün akşam saatlerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta ve İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanlarında toplamda 85 personel ve 1 tim çevik kuvvetin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, işletmeler ve müşterileri denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde 55 işletme denetlenirken, bin 962 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde, hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan 1 şahıs yakalanırken, 3 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ayrıca 1 şüphelinin üzerinde bulunan 1 adet tabanca ve 1 adet fişeğe el konuldu.

Kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 542 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı belirlenen 35 sürücüye işlem yapıldığı öğrenildi.

"Esnaf olarak kendimizi güvende hissediyoruz"

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta esnaf olan Halil Katırcı, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler hakkında, "Polislerin burada olması biz insanlara güven veriyor. Suç oranı daha aza iniyor. Kavga çok çıkıyor, polisler burada olduğu zaman daha az oluyor. Onun dışında biz güvende hissediyoruz. Esnaf olarak kendimizi güvende hissediyoruz. Polisin denetimleri sayesinde işimiz de artıyor. Polisin burada olması esnafın çok işine yarıyor" dedi.

"Polisleri gören insanlar kavga etmekten çekiniyor"

Bir diğer esnaf Seyfettin İnci ise alkollü eğlence mekanlarının olduğu bölgede çok sık olay çıktığını fakat denetimlerin yapıldığı günlerde daha az sorun yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizi olumlu etkiliyor. Çünkü suç oranları çok arttı. O yüzden bu denetimlerin yapılması iyi oluyor. İlk olarak yaşı tutmayan çocukların bu mekanda alkol tüketimi çok fazla, bu şekilde bunun önüne geçiliyor. Suçlular bu şekilde yakalanıyor ya da suçlar burada azalıyor. Polisleri gören insanlar kavga etmekten çekiniyor. O yüzden denetim yapmaları bizim için çok olumlu. Polisin bu şekilde olması bizim için çok büyük bir artı. Toplum düzeni için zaten olması gereken bir şey. O yüzden çok memnunuz bu konuda. Şu an polis denetimleri olmasa bu yoğunluğu göremeyiz. Çünkü gün geliyor bir olay oluyor ertesi gün bir bakıyoruz sokak bomboş. Yani o yüzden polisin olması ve denetimler bizim için, toplum için çok önemli." - ESKİŞEHİR