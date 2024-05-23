Eskişehir'de Parklarda Şüpheli Şahıslara Kimlik Sorgulaması
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezindeki parklarda yapılan çalışmalarda 46 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezindeki parklarda şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 46 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün saat 21.00 - 23.00 saatleri arasında halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışma yapıldı. Kanlıkavak, Millet Bahçesi ve Dedekorkut parklarında şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 46 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR