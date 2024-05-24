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Amasya'da göçmen kaçakçılığı yapan polis memuru tutuklandı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'de görevli polis memurunun kullandığı araçta yabancı uyruklu 4 kişiyi tespit etti. Polis memuru adliyeye sevk edilirken, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sanayi kavşağı uygulama noktasındaki kontrol sırasında Kocaeli'de görevli polis memuru B.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, Rize'den İstanbul'a gitmek isteyen yabancı uyruklu 4 kişinin bulunduğu tespit edildi. B.A. ile araçtaki yabancı uyruklular İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu 4 kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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