Karaman'da Aranan 19 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden 13'ü tutuklandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 25-31 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda, 5 bin 980 kişiyi sorguladı, 19 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kesici-delici alet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.