Karaman'da Aranan 19 Kişi Yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 25-31 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda, 5 bin 980 kişiyi sorguladı, 19 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kesici-delici alet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.