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Adıyaman'da Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

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Adıyaman'da polis ekipleri tarafından durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu ve tabanca bulundu. Şahıslar gözaltına alındı.

Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahısların üzerinden uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde denetimler yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği G.Ç., A.T., ve E.T., isimli şahısları durdurarak aradı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinden 1,10 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şahıslar ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Güvenlik Uyuşturucu Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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