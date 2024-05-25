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Adana'da 36 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 251 Kişi Yakalandı

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Adana'da Çukurova polisi yaptığı çalışmalarda 36 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 251 kişiyi yakaladı. Ayrıca, uygulamalarda kaçak sigara, kaçak alkol, uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Adana'da Çukurova polisi yaptığı çalışmalarda 36 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 251 kişiyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye ve araştırma ekipleri vatandaşların güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerin ruhsatsız silahlara yönelik yaptığı uygulamalarda, 21 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek ve 3 bin 161 adet mermi ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda ruhsatsız silahların yanı sıra, 713 paket elektronik ve kaçak sigara, 12 litre kaçak alkol, 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 368 gram uyuşturucu madde ve 105 adet uyuşturucu hapta ele geçirildi.

Kavşaklarda vatandaşları rahatsız eden 82 dilenci yakalanırken toplam 80 bin 114 TL idari para cezası uygulandı.

Çukurova polisleri 83 adet faili meçhul olay aydınlatırken çeşitli suçlardan aranan 251 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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