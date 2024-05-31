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Interpol'ün aranan kişi Antalya'da yakalandı

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Interpol'ün 'sahtecilik' suçundan kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu kişi, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişi, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Interpol'ün "sahtecilik" suçundan kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu kişi, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belçika adli makamlarınca "sahtecilik" suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan İran uyruklu B.A'nın Alanya ilçesinde olduğunu belirledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.A, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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